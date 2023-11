Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: le titre plie, Goldman Sachs n'est plus acheteur information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 10:21









(CercleFinance.com) - Le titre Eutelsat recule lundi à la Bourse de Paris, pénalisé par la dégradation du conseil de Goldman Sachs, passé à 'neutre' contre 'achat' sur l'opérateur satellitaire.



A 10h10, l'action perd 3,2% alors que l'indice SBF 120 perd au même moment 0,1%.



Les analystes de Goldman Sachs, dont l'objectif de cours est abaissé de 14 à quatre euros, expliquent s'inquiéter de l'impact de l'acquisition de OneWeb et de l'intensification de la concurrence sur la rentabilité du groupe.



'Les nouveaux projets conduits dans la technologie LEO sont associés à des coûts structurels élevés au moment où l'environnement concurrentiel se durcit', s'inquiète le bureau d'études.



'De surcroît, l'évolution à moyen terme du flux de trésorerie disponible (FCF) demeure très tributaire de la bonne exécution des projets, à la fois en termes d'allocation du capital et de calendrier, mais aussi de la remontée des taux d'intérêt', avertit Goldman.



Dans ces conditions, les analystes disent ne plus percevoir qu'un potentiel de revalorisation 'limité' sur le titre.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -3.73%