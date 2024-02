Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat: le titre chute, Deutsche Bank dégrade information fournie par Cercle Finance • 09/02/2024 à 09:40









(CercleFinance.com) - Le titre Eutelsat s'inscrit en forte baisse vendredi à la Bourse de Paris dans le sillage d'un avis négatif de Deutsche Bank, qui juge la visibilité à court terme de l'opérateur de satellites de communication limitée.



Vers 9h30, Eutelsat accuse ainsi la troisième plus forte baisse de l'indice SBF 120, avec un recul de 3,8%, pour revenir en direction de ses plus bas historiques.



Les analystes de Deutsche Bank ont dégradé ce matin leur conseil sur le titre, ramenée de 'conserver' à 'vendre', avec un objectif de cours abaissé de quatre à trois euros.



S'il dit envisager des opportunités de croissance sur le long terme grâce au rapprochement avec OneWeb, le bureau d'études attribue le récent 'profit warning' à une phase d'investissements conséquents ayant considérablement alourdi la dette et appelée à pénaliser selon lui le flux de trésorerie du groupe.





