Eutelsat : le risque de double top se précise sous 10,85E

(CercleFinance.com) - Eutelsat corrige vers 10,15E, le risque de double top se précise sous 10,85E, d'autant plus que la correction s'amorce via un 'gap' sous 10,58E. La figure en 'M' serait validée sous 10,02E, avec les 9,20E en ligne de mire

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -4.70%