Eutelsat : le CA trimestriel affiche un léger recul (-0,7%)

(CercleFinance.com) - A l'issue du 1er trimestre de son exercice 2020/21, Eutelsat enregistre un CA de 315,3 millions d'euros, en recul de 0,7% à taux de change et périmètre constants. Le segment de la connectivité mobile affiche le plus fort recul (-10,2%), devant les Données et vidéo professionnelle (-8,1%) et le Broadcast (-2,1%). Le haut-débit fixe, en revanche, progresse de 3% par rapport au 1er trimestre de l'exercice précédent. Avec 4,4 milliards d'euros, le carnet de commande affiche une progression de 3% en un an. ' Sur la base de cette performance, nous confirmons nos objectifs financiers pour l'exercice en cours et le suivant ', assure Rodolphe Belmer, directeur général d'Eutelsat Communications.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -3.34%