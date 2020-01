Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : lancement réussi pour le satellite Konnect Cercle Finance • 17/01/2020 à 08:40









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce que son satellite Eutelsat Konnect a été lancé avec succès par Arianespace en direction de l'orbite de transfert géostationnaire à bord d'une fusée Ariane 5, qui a décollé du Centre Spatial guyanais de Kourou le 16 janvier. La séparation de ce satellite tout-électrique construit par Thales Alenia Space s'est produite à l'issue d'un vol de 27 minutes, puis la vérification des systèmes constituant le satellite a été effectuée avec succès dans un délai de trois heures. Doté d'une capacité totale de 75 Gbps, Konnect permettra à l'opérateur de fournir dès l'automne prochain des services d'accès à l'Internet avec des débits pouvant atteindre 100 Mbps. Il couvrira tout ou partie de 40 pays d'Afrique et de 15 pays d'Europe.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +0.59%