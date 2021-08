Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : lancement réussi pour Eutelsat Quantum information fournie par Cercle Finance • 02/08/2021 à 07:42









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce le succès du lancement d'Eutelsat Quantum, premier satellite reconfigurable par logiciel. Il a été placé en orbite de transfert géostationnaire par une fusée Ariane 5 lancée depuis le Centre Spatial de Kourou, en Guyane française. Le lancement a eu lieu le vendredi 30 juillet à 21h UTC, soit à 23h heure de Paris. La séparation a été effectuée après un vol de 37 minutes et la vérification des systèmes du satellite s'est ensuite déroulée avec succès sur une période d'environ trois heures. Ce satellite, construit par Airbus Defence and Space, offrira une couverture étendue de la région MENA et au-delà depuis sa position à 48° Est. Son entrée en service est prévue au cours du quatrième trimestre de cette année.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris 0.00%