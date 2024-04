Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat: lancement réussi du satellite Eutelsat 36D information fournie par Cercle Finance • 02/04/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Eutelsat Group annonce la réussite ce week-end du lancement et du déploiement en orbite de transfert géostationnaire (GEO) du satellite Eutelsat 36D, à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de lancement 39A du Centre spatial Kennedy, situé en Floride.



Adossé à la plateforme Eurostar Neo d'Airbus, ce satellite succèdera à Eutelsat 36B à la position orbitale 36° Est, où il poursuivra ses missions aux côtés d'Eutelsat 36C. Sa mise en service est prévue au second semestre de l'année civile 2024.



Équipé de 70 répéteurs en bande Ku, Eutelsat 36D 'assurera la continuité des services de télédiffusion tout en offrant des performances optimisées sur ses zones de couverture', selon l'opérateur de satellites.





