Eutelsat: lancement d'une offre de rachat d'obligations

(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce son intention d'émettre des obligations senior à taux fixe à échéance 2029 libellées en euro, sous réserve des conditions de marché, et le lancement d'une offre de rachat portant sur des obligations existantes de 800 millions d'euros 2,00% à échéance 2025.



L'opérateur de satellites prévoit d'utiliser le produit brut de l'offre, et une partie de sa trésorerie, pour racheter les obligations existantes, l'objectif de ces opérations étant, entre autres, de gérer proactivement sa dette et d'optimiser ses échéances obligataires.



Eutelsat va conclure un contrat pour une nouvelle ligne de crédit renouvelable pour 450 millions d'euros (susceptible d'être augmentée jusqu'à 500 millions) à la réalisation de l'offre et annulera ses lignes de crédit renouvelables existantes.





