Eutelsat : lance la distribution haut-débit grâce à Konnect Cercle Finance • 23/11/2020 à 10:39









(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications a lancé la distribution au détail du haut-débit par satellite de nouvelle génération en Europe et en Afrique, grâce à la récente mise en service du satellite Eutelsat Konnect. Les services haut débit sont actuellement déployés sur les deux continents, permettant de répondre aux besoins des particuliers, des petites entreprises et des institutions qui opèrent actuellement dans des régions dépourvues de la fibre. Avec les approbations réglementaires pour opérer sur les deux continents, Konnect a lancé une stratégie de vente multicanale au détail englobant la distribution en ligne et la vente à distance en Europe et s'appuie sur des partenariats avec des revendeurs et des commerces de détail en Afrique.

