Eutelsat: la plateforme streaming wedotv déployée en Italie

(CercleFinance.com) - Eutelsat a annoncé vendredi que le spécialiste de la télévision connectée wedotv allait déployer sa plateforme de vidéo à la demande Fast en Italie à partir de son réseau de satellites Hotbird.



A partir du mois de septembre, wedotv proposera une trentaine de chaînes thématiques supplémentaires, allant des films aux sports, à partir du pôle d'Eutelsat situé à 13 degrés Est.



Les téléspectateurs disposant d'un téléviseur connecté pourront ainsi accéder aux contenus gratuits avec publicité (AVOD) de wedotv grâce à une application dédiée répondant au standard européen HbbTV, ce qui leur permettra de basculer entre chaînes traditionnelles et contenus en streaming.



Dans son communiqué, Eutelsat rappelle que sa flotte de satellites Hotbird constitue la référence en matière de télédiffusion en Italie, où il compte déjà comme clients des groupes de premier plan comme Sky Italia ou la Rai.





