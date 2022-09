Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: la directrice financière sur le départ information fournie par Cercle Finance • 02/09/2022 à 10:21









(CercleFinance.com) - Sandrine Téran, la directrice financière d'Eutelsat Communications, va prochainement quitter ses fonctions après six ans de service à ce poste, a annoncé vendredi l'opérateur satellitaire.



Dans un communiqué paru dans la matinée, le groupe indique que la cadre dirigeante a prévu de céder son poste d'ici la fin du mois de novembre afin de se consacrer à d'autres projets professionnels.



Eutelsat précise que le processus de recrutement d'un successeur a d'ores et déjà commencé.



Sandrine Téran était directrice financière et membre du comité exécutif depuis janvier 2017, période durant laquelle elle a mis en oeuvre une stratégie de discipline financière qui a permis au groupe de maximiser sa génération de trésorerie et de saisir des opportunités nouvelles.



Pour rappel, Eutelsat a officialisé au mois de juillet son intention de se rapprocher de OneWeb, un spécialiste satellites en orbite terrestre basse (LEO).





