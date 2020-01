Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : la CDC dépasse les 20% du capital Cercle Finance • 09/01/2020 à 16:10









(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations a déclaré avoir franchi en hausse, le 2 janvier, par l'intermédiaire de Bpifrance Participations et CNP Assurances, les seuils de 20% du capital et des droits de vote d'Eutelsat et détenir 20,08% du capital et des droits de vote. Ce franchissement de seuils résulte de la détention de la majorité des droits de vote de CNP Assurances par la CDC, et de l'assimilation corrélative de la participation détenue par CNP Assurances dans Eutelsat à celle du groupe CDC.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -0.25%