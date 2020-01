Eutelsat : la CDC baisse sa participation à moins de 20%

(CercleFinance.com) - La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré avoir franchi en baisse, le 17 janvier 2020, indirectement, par l'intermédiaire des sociétés Bpifrance Participations et CNP Assurances, les seuils de 20% du capital et des droits de vote de la société Eutelsat Communications et détenir, directement et indirectement, 46 234 135 actions Eutelsat Communications représentant autant de droits de vote, soit 19,86% du capital et des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuils résulte d'une diminution du nombre d'actions Eutelsat Communications détenues par CNP Assurances à titre de collatéral.