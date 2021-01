EUTELSAT : la BEI accorde un prêt de 200 millions d'euros

(AOF) - À l'occasion de la Conférence spatiale européenne, la Banque européenne d'investissement (BEI) et Eutelsat annoncent un accord portant sur un financement de 200 millions d'euros. D'une durée de 8 ans, ce prêt appuiera des investissements liés à la commande et au lancement du satellite Konnect VHTS en vue de la fourniture de services de pointe à haut débit en Europe et dans les régions voisines.

Ce satellite de nouvelle génération offre des débits montant et descendant sans précédent pour des services de haut débit fixes et mobiles. D'un poids de 6,3 tonnes et d'une capacité de 500 Gbps en bande Ka, ce satellite de toute dernière génération embarquera à son bord le plus puissant processeur numérique jamais mis en orbite, capable d'allier flexibilité dans l'allocation de capacité, usage optimal du spectre et déploiement progressif du réseau au sol.

Il fournira une connectivité à haut débit compétitive et rentable, permettant notamment d'offrir un accès universel et abordable à des services de très haut débit fixes auprès d'une clientèle composée de foyers, d'entreprises et d'administrations publiques, situés dans des zones européennes isolées et hors de portée des infrastructures terrestres.

- Troisième opérateur mondial de satellites de télécoms créé en 1977, avec une part de marché supérieure à 30 % en Europe ;

- Chiffre d'affaires de 1,28 Md€ réparti entre la video pour 61 % (diffusion de 6 800 chaînes de télévision), les data pour 14 %, les services aux gouvernements pour 13 %, la connectivité fixe et mobile pour 12 % ;

- Diversité internationale entre l'Europe (34 %), l'Afrique du nord-Proche-Orient (21%), les Amérique (10%), l'Afrique du Sud (9%), l'Europe centrale (8%)... , la politique d'investissements étant ciblée sur l'Afrique et l'Amérique latine;

- Modèle d'affaires : maximisation de l'autofinancement libre par optimisation des investissements et de la valeur des actifs , fidélité des groupes de télévision en raison du coût de réorientation des antennes paraboliques des clients vers une nouvelle position orbitale et contrats à long terme de 10 à 15 ans (durée de vie d'un satellite) ;

- Capital détenu à 19,8 % par BPIFrance, 7,5 % par le Fonds stratégique d'investissement et 6,7 % par China Investment Capital, Rodolphe Helmer étant directeur général et Dominique d'Hinnin président du conseil d'administration de 10 membres ;

- Situation financière saine (levier de la dette de 3,1 à fin juin) mais mise en perspective négative la note de la dette (Baa3) par Moody's, en raison de l'érosion du chiffre d'affaires.

=/ Enjeux /=

- Stratégie :

- d'ici 2022 : lancement de 5 satellites, 20 à 25 M€ d'économies de coûts, investissements limités à 400 M€/an et autofinancement libre annuel de 420 à 450 M€,

- à moyen terme : ratio de dette sur résultat d'exploitation autour de 3 fois et maintien du dividende, au moins au niveau de 2019 ;

- Stratégie d'innovation intégrée au modèle d'affaires ;

- Stratégie environnementale structurée entre la gestion de la flotte spatiale (éviter la congestion et diminuer l'impact de fin de vie des satellites) et l'optimisation de l'impact des opérations terrestres ;

- Bonne visibilité du carnet de commandes, de 4,1 Mds€ à fin juin, résilience de l'activité par les contrats de long terme et capacité à maintenir des marges élevées, proches de 80 % ;

- Retombées des lancements EKONNECT, EQUANTUM, KONNECT VHTS et E10B ;

- Retour de la croissance dans le haut débit grâce à la mise en service d'EConnect d'ici la fin 2020, l'intégration du distributeur Bigblu Europe et les accords signés avec Orange et Schoolap ;

- Démarrage de la stratégie Internet des objectifs avec la constellation ELO de nanosatellites et IoT First.

=/ Défis /=

- Risques liés aux mégas projets de Google/Qualcomm, de Tesla et de Sky tant en iTv qu'en lancement de satellites ;?

- Sensibilité boursière au taux de remplissage des satellites, de 69,7 % pour les 39 opérationnels à fin juin et à l'obtention de contrats, notamment dans les services aux gouvernements ;

- Confiance du groupe dans sa capacité à libérer, au profit de la FCC américaine et d'ici fin 2021, une partie de son spectre en bande C, pour un montant global de 507 MS ;

- Impact de la pandémie : baisse de 4 % du chiffre d'affaires annuel et de 13 % du bénéfice, du fait du repli de la connectivité mobile affectée par la chute des trafics aérien et maritime et de celui de l'utilisation occasionnelle de video, pénalisée par la suspension des évènements sportifs ;

- Objectif 2020-2021 d'un chiffre d'affaires entre 1,18 et 1,22 M€ ;

- Dividende 2019-20 à 0,89 €.

