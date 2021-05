Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : l'objectif de chiffre d'affaires en partie relevé Cercle Finance • 12/05/2021 à 10:02









(CercleFinance.com) - Eutelsat a annoncé mardi soir relever la borne basse de son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice 2020-21 après une performance 'pleinement en ligne' avec ses attentes au cours du trimestre écoulé. L'opérateur par satellites précise dans un communiqué qu'il prévoit désormais un chiffre d'affaires annuel compris entre 1,20 et et 1,22 milliards d'euros, contre 1,19-1,22 milliards auparavant. Le groupe, qui a confirmé tous ses autres objectifs financiers, cède 1,6% à la Bourse de Paris mercredi matin, contre une progression de l'ordre de 0,2% pour l'indice SBF 120. Sur le troisième trimestre clos le 31 mars, Eutelsat a vu son chiffre d'affaires reculer de 6,4%, dont un repli de 5,9% en données comparables, à 301,3 millions d'euros. Rodolphe Belmer, le directeur général, souligne toutefois que le trimestre a été jalonné 'd'importantes réussites opérationnelles' avec notamment un résultat de la campagne de renouvellement du printemps avec l'administration américaine 'bien au-dessus de la moyenne historique'. Il évoque par ailleurs une hausse du carnet de commandes, conséquence selon lui des récents succès commerciaux. Le carnet de commandes affiche une augmentation de 6% à 4,5 milliards d'euros, ce qui représente 3,5 années de chiffre d'affaires.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -0.28%