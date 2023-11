Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: l'AG a approuvé l'ensemble des résolutions information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 08:14









(CercleFinance.com) - L'Assemblée générale annuelle ordinaire et extraordinaire des actionnaires d'Eutelsat Communications réunie le 23 novembre 2023 a approuvé l'ensemble des résolutions proposées,



L'Assemblée a notamment approuvé les comptes, la rémunération des mandataires sociaux et la politique de rémunération et l'autorisation au conseil d'administration d'acheter des actions de la société et, le cas échéant, de les annuler.



Le Conseil d'administration est composé de 15 membres dont 53% de femmes, 67% d'indépendants.



Le résultat du vote de l'ensemble des résolutions sera disponible sur le site internet de la société.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -0.58%