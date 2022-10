Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Eutelsat: Julie Burguburu va quitter ses fonctions information fournie par Cercle Finance • 25/10/2022 à 18:20

(CercleFinance.com) - Le groupe annonce que Julie Burguburu, Secrétaire générale et Directrice des affaires juridiques du Groupe quittera ses fonctions et sera remplacée par David Bertolotti.



David Bertolotti, Directeur des Affaires Institutionnelles et Internationales chez Eutelsat depuis 2020, rejoindra le Comité exécutif du Groupe à sa suite en prenant les fonctions de Secrétaire Général. Il aura la charge, en sus des affaires publiques et internationales, de la direction des affaires juridiques, de la gouvernance, la conformité et la communication externe ainsi que du pilotage des risques et de la sécurité.



Eva Berneke, Directrice générale d'Eutelsat a commenté : ' Je tiens à saluer l'engagement constant de Julie au service du développement de l'activité du Groupe durant son mandat de près de quatre ans chez Eutelsat. '