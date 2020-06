Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : joli rebondi sur 9E, les 9,92E en vue ? Cercle Finance • 01/06/2020 à 14:50









(CercleFinance.com) - Est-ce l'effet Space-X ? Eutelsat matérialise joli rebondi sur 9E, la résistance des 9,92E est en vue ? L'étape suivante serait un retracement du zénith des 10,6E (fixing de clôture du 29 avril) ou des 10,69E (fixing d'ouverture du 30/04).

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +8.24%