Eutelsat : harami baissier sous 4,36E

(CercleFinance.com) - Eutelsat dessine un harami baissier sous 4,36E, ce qui signe l'échec d'une tentative de remontée vers 4,58E (résistance du 3 novembre).

Le titre pourrait retrouver du soutien vers 4,06E avant de tenter d'enclencher une nouvelle vague haussière en direction des 4,73E (ex-plancher du 9/10) dans le cadre d'un 'W' -ou double creux- sur 3,73E les 29/11 et 13/12.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -2.87%