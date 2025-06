Eutelsat, Gensight, Europlasma.. les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Crédit Agricole

Crédit Agricole Transitions & Énergies annonce une prise de participation majoritaire dans Comwatt, entreprise innovante basée à Montpellier, spécialisée dans la production et l'optimisation de la consommation d'énergie solaire pour les particuliers. Cette opération s'inscrit dans la volonté de Crédit Agricole Transitions & Énergies d'accélérer le développement de solutions concrètes pour accompagner les clients du groupe Crédit Agricole dans leurs projets de décarbonation et de maîtrise de leurs dépenses énergétiques.

Europlasma

Europlasma, groupe industriel spécialisé dans le développement d'activités stratégiques, dans la dépollution et dans la décarbonation, a dévoilé ses résultats annuels 2024, faisant ressortir une perte nette part du groupe de 15,3 millions d'euros contre 14,7 millions un an plus tôt. La perte opérationnelle s'établit à 13,53 millions d'euros contre 12,99 millions d'euros. Le chiffre d'affaires atteint 42,45 millions d'euros contre 15,40 millions un an plus tôt, reflétant le niveau d'activité élevé des Forges de Tarbes et l'intégration de Valdunes Industries.

Eutelsat

L'opérateur boursier Euronext a annoncé une recomposition de l'indice SBF 120, avec le retour de l'opérateur satellitaire Eutelsat et du fournisseur de services d'informatique dématérialisée OVHCloud. Ces deux sociétés remplacent le spécialiste de l'industrie nautique Beneteau et le groupe d'exploration et de production d'hydrocarbures Maurel & Prom. Ces changements seront effectifs à compter de la séance du 23 juin.

Gensight

Gensight Biologics est parvenu à un accord avec l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) pour considérer l'ouverture du programme d'accès compassionnel en France (AAC) pour Lumevoq dans les meilleurs délais, après approbation d'une étude clinique de caractérisation de dose. La société biopharmaceutique spécialisée dans les thérapies géniques pour les maladies neurodégénératives de la rétine et les troubles du système nerveux central a indiqué avoir soumis un design préliminaire de l'étude à l'ANSM et prévoit de finaliser le protocole au troisième trimestre 2025.

Innelec Multimedia

Innelec Multimédia a dévoilé ses comptes pour l'exercice 2024-2025, marqués par une perte nette part du groupe de 4,31 millions d'euros, à comparer à un bénéfice de 0,96 millions d'euros un an plus tôt. Parallèlement, le résultat opérationnel est passé de 2,56 millions d'euros, à -2,18 millions d'euros. Enfin, le chiffre d'affaires s'est contracté de 36,14 %, pour s'installer à 119,39 millions d'euros.

LDLC

Sur l'exercice 2024-2025, le groupe LDLC affiche une perte d'exploitation de 7,3 millions d'euros, comparé à son bénéfice d'exploitation de 1,4 million d'euros sur l'exercice précédent. Le chiffre d'affaires consolidé s'élève à 534,5 millions d'euros, en baisse de 6,5%. À périmètre constant, il recule de 7,6%. L'excédent brut d'exploitation ressort à 2,6 millions d'euros sur cette période, contre 11,4 millions d'euros il y a un an, sous l'effet du recul de l'activité. Dans ce contexte le taux de marge brute ressort à 21,2%, conforme à la fourchette normative du groupe (21-22%).

Novacyt

Le spécialiste du diagnostic clinique précisera ses résultats annuels.

Pullup Entertainment

Pullup Entertainment a publié un résultat net part du groupe de 19,4 millions d'euros au titre de son exercice 2024-2025 comparé à une perte nette de 19,9 millions d'euros un an plus tôt. Le spécialiste de l'entertainment et de la pop culture a fait état d'un Ebitda de 138,9 millions d'euros contre 65,2 millions sur l'exercice 2023-2024. Le chiffre d'affaires ressort en hausse de 108% par rapport à l'année précédente, s'élevant à 390 millions d'euros.

Touax

Pour son activité Wagons de fret, Touax a mis en place un " green loan ", soit un financement vert, entièrement consacré à l'action climatique, de 50 millions d'euros auprès de la Banque européenne d'investissement. La société qui loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) a obtenu ce prêt pour une durée de 14 ans, ce qui lui confère une grande stabilité pour mener à bien son plan d'investissement de long terme.