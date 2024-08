Eutelsat, Fnac Darty, Hexaom...les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Eutelsat

Le chiffre d'affaires d'Eutelsat pour l'exercice 2023-2024 s'établit à 1,21 milliard d'euros, en hausse de 7,2% sur une base publiée et de 5,6 % sur une base comparable. L'Ebitda ajusté ressort à 718,9 millions d'euros contre 825,5 millions d'euros un an plus tôt, en repli de 12,9%. La marge d'Ebitda ajusté s'établit à 59,3% sur une base déclarée, contre 73% un an plus tôt. Le résultat net attribuable au groupe s'élève à -309,9 millions d'euros, contre 314,9 millions d'euros un an plus tôt.

Fnac Darty

Fnac Darty obtient des "waivers" de la part des banques prêteuses. Cette obtention fait référence à l'offre publique d'achat et d'échange volontaire, lancée par Fnac Darty SA et Ruby Equity Investment Sàrl, le 16 juillet dernier sur l'ensemble des actions ordinaires d'Unieuro SpA. non encore détenues par elles, y compris les actions auto-détenues ou qui seront auto-détenues, directement ou indirectement, par Unieuro (un grand détaillant italien d'électronique grand public et d'appareils électroménagers)

Gérard Perrier

L’activité du premier semestre de l’exercice 2024 du Groupe Gérard Perrier Industrie, spécialisé dans les automatismes et les équipements électriques destinés à l’industrie, est en hausse de 7% à 156 millions d'euros (+ 4,6% à périmètre constant) par rapport à la même période de l’exercice précédent. La direction précise que sur le trimestre écoulé, la situation financière est restée excellente et que la trésorerie mobilisable (trésorerie active incluant les actifs financiers courants) reste très positive (60 millions d'euros au 31/12/2023).

Hexaom

Au titre du premier semestre de l'exercice en cours, le groupe Hexaom réalise un chiffre d'affaires de 418,4 millions d'euros en repli, comme attendu, de 24,2% (à périmètre constant) par rapport à la même période de l'année dernière. La production du deuxième trimestre s'établit à 196,7 millions d'euros. Elle est en retrait de 33,7%, en phase avec l'évolution de l'activité commerciale 2023. L'activité Construction de Maisons réalise un chiffre d'affaires de 362,7 M€, en repli de 23,2%.

IT Link

Le Groupe IT Link enregistre un chiffre d'affaires de 41,94 millions d'euros au premier semestre 2024, en hausse de 11,6% par rapport à la même période en 2023 (1,1% en organique) malgré un impact calendaire négatif de l'ordre de 0,8 pts. La France affiche une croissance semestrielle de 1,4% à 18,18 millions d'euros. A l'international, le chiffre d'affaires progresse de 140,4% porté par l'intégration de Ciao et la poursuite de la bonne dynamique initiée depuis le second semestre 2023 en Belgique (26,3% de croissance semestrielle).

La Compagnie des Alpes

La Compagnie des Alpes, qui exploite le domaine skiable de Tignes via sa filiale STGM, prend acte de la décision votée hier par le Conseil Municipal de Tignes d'avoir recours à une Société Publique Locale (SPL) en vue de gérer son domaine skiable à compter du 1er juin 2026, c'est-à-dire à l'échéance contractuelle de la Délégation de Service Public (DSP) actuelle. La Compagnie des Alpes, continuera d'exploiter avec le plus haut niveau de service qui la caractérise le domaine skiable de Tignes jusqu'à la date du 31 mai 2026 via sa filiale STGM, détenue à hauteur de 78%.

Sidetrade

Sidetrade, plateforme d'intelligence artificielle (IA) dédiée à la sécurisation et à la génération du cashflow des entreprises, annonce l'acquisition de SHS Viveon AG, le leader allemand dans les logiciels de gestion du risque de crédits. Cette opération marque l'entrée de Sidetrade sur le marché allemand et constitue une étape importante dans son ambition d'être le leader mondial du secteur Order-to-Cash. Au terme de l'offre publique d'achat, qui s'est déroulée du 7 mai au 29 juillet 2024, Sidetrade AG, une filiale à 100% du groupe Sidetrade, a acquis 2 181 392 actions de SHS Viveon AG.