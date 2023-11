Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: Fitch Ratings a abaissé sa note information fournie par Cercle Finance • 24/11/2023 à 09:13









(CercleFinance.com) - Fitch Ratings a abaissé la note de défaut émetteur (IDR) à long terme d'Eutelsat Communications à 'BB' contre 'BBB-' et la note senior non garantie à 'BB -'/'RR5' contre 'BB+'. La perspective de l'IDR est stable.



La dette senior non garantie d'Eutelsat a été abaissée de 'BBB-' à 'BB/RR4'. Les notes ont été retirées de la surveillance négative (RWN).



' L'abaissement de la note fait suite à la fusion de la société avec OneWeb, un opérateur de constellation de satellites en orbite basse (LEO). L'abaissement de la note est liée à l'augmentation significative des risques d'exécution et de flux de trésorerie disponible (FCF) d'Eutelsat avec une réduction des revenus de OneWeb alors que ses principaux segments restent sous pression ' indique Fitch Ratings.



' Ceci conduit à une réduction de la flexibilité de désendettement alors que le levier net de l'EBITDA a augmenté à près de 4 fois '.





