Eutelsat : finalisation de la vente de la participation de OneWeb dans AOS

(AOF) - Eutelsat Group a finalisé la cession de la participation détenue par OneWeb à hauteur de 50% dans la coentreprise Airbus OneWeb Satellites. Basée en Floride, cette société qui a construit les satellites de la constellation de première génération de OneWeb, passe sous le contrôle d'Airbus U.S. Space & Defense. Cette opération s'inscrit dans le prolongement de la stratégie d'optimisation et de rationalisation du portefeuille d'actifs de l’opérateur de satellites, qui vise à réduire son endettement.

