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Eutelsat fait état d'un début d'exercice "solide"
Reuters12/02/2021 à 08:09

    12 février (Reuters) - Eutelsat Communications SA  ETL.PA  a
annoncé vendredi:
    * DETTE NETTE AU S1 À EUR 2,99 MILLIARDS CONTRE EUR 3,23
MILLIARDS
IL Y A UN AN
    * AU 31 DÉCEMBRE 2020, LE CARNET DE COMMANDES S'ÉTABLIT À
4,4
MILLIARDS D'EUROS CONTRE 4,3 MILLIARDS D'EUROS AU 31 DÉCEMBRE
2019 ET 4,1 MILLIARDS D'EUROS AU 30 JUIN 2020
    * L'ENSEMBLE DES AUTRES OBJECTIFS FINANCIERS SONT CONFIRMÉS
    * EN MESURE DE RELEVER LA BORNE BASSE DE NOTRE OBJECTIF DE
CHIFFRE
D'AFFAIRES DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES POUR L'EXERCICE
2020-21, DÉSORMAIS COMPRIS ENTRE 1 190 MILLIONS D'EUROS ET 1 220
MILLIONS D'EUROS
    * L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 5 NOVEMBRE 2020 A APPROUVÉ LA MISE
EN
DISTRIBUTION AU TITRE DE L'EXERCICE CLOS LE 30 JUIN 2020, D'UN
DIVIDENDE DE 0,89 EURO PAR ACTION
    * LE DIVIDENDE A ÉTÉ PAYÉ LE 24 NOVEMBRE 2020
    * RATIO D'ENDETTEMENT NET PAR RAPPORT À L'EBITDA S'ÉTABLIT
AINSI À
3,09 CONTRE 3,20 À FIN DÉCEMBRE 2019 ET 3,05 À FIN JUIN 2020
    * AU PREMIER SEMESTRE 2020-21, LES FLUX DE TRÉSORERIE
PROVENANT
DES OPÉRATIONS D'EXPLOITATION RESSORTENT À 435 MILLIONS D'EUROS
    * L'ENSEMBLE DES AUTRES OBJECTIFS FINANCIERS SONT CONFIRMÉS 
    * RÉSILIENCE CONFIRMÉE DANS LE CONTEXTE DU COVID-19 AVEC UN
CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES STABLE PAR
RAPPORT AU PREMIER TRIMESTRE
    * EUTELSAT - DÉBUT D'EXERCICE SOLIDE PERMETTANT DE RELEVER
LA
BORNE BASSE DE L'OBJECTIF DE CHIFFRE D'AFFAIRES 2020-21 ET
D'ABSORBER L'EFFET DE PÉRIMÈTRE NÉGATIF AU S2
    * GÉNÉRATION DE CASH-FLOW LIBRE DISCRÉTIONNAIRE ÉLEVÉE
COUVRANT
LARGEMENT LE DIVIDENDE
    * RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 À EUR 137,4 MILLIONS
CONTRE
EUR 140,7 MILLIONS IL Y A UN AN
    * CHIFFRE D'AFFAIRES AU S1 À EUR 628,5 MILLIONS CONTRE EUR
636,6
MILLIONS IL Y A UN AN
    * EBITDA AU S1 À EUR 482,1 MILLIONS CONTRE EUR 495,5
MILLIONS IL Y
A UN AN

    
    
Texte original sur Eikon  ....nBw5Pwzhra 
Pour plus de détails, cliquez sur  ETL.PA 

 (Gdansk Newsroom)

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