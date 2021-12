Eutelsat : Eva Berneke nommée Directrice générale information fournie par AOF • 20/12/2021 à 10:31



(AOF) - Le Conseil d'administration d'Eutelsat Communications a annoncé la nomination d’Eva Berneke en tant que Directrice générale, à compter du 1er janvier 2022. Elle sera également cooptée en tant qu’administratrice. Eva Berneke possède une "expérience considérable dans les domaines des télécommunications et de la haute technologie ". Elle remplace Rodolphe Belmer, dont le départ pour la direction d'Atos avait été annoncé fin octobre.



Eva Bernekerejoint Eutelsat après avoir dirigé KMD, la principale société danoise d'informatique et de logiciels, spécialisée dans la fourniture de solutions et de services informatiques à destination des secteurs public et privé, et qui fait désormais partie du groupe NEC.



Eva Berneke est membre de conseils d'administration de groupes internationaux tels que Lego et Vestas Wind Systems, ainsi que de l'École polytechnique française. Diplômée de l'Université technique du Danemark, où elle a obtenu une maîtrise en génie mécanique, elle est également titulaire d'un MBA de l'INSEAD.





AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Deuxième opérateur mondial de satellites de télécoms créé en 1977, avec une part de marché de 16 % ;

- Chiffre d’affaires de 1,28 Md€ généré par 39 satellites en opération, réparti entre la video pour 61 %, les data et video professionnelles pour 14 %, les services aux gouvernements pour 13 %, la connectivité mobile pour 6 % et le Haut débit pour 6 % ;

- Diversité internationale entre l'Europe (26 %), l'Afrique du nord-Proche-Orient (22 %), les Amérique (10%), l'Afrique sub-saharienne (10 %), l'Europe centrale (9 %)…;

- Modèle d'affairesfondé, dans un 1 er temps, sur la génération d’autofinancement libre grâce aux contrats à long terme (10 à 15 ans, durée de vie d'un satellite), dans un secondtemps sur le retour à la croissance grâce à la video et à la connectivité ;

- Capital détenu à 19,8 % par bpiFrance, 7,5% par le Fonds stratégique d’investissement et 6,7 % par China Investment Capital, Rodolphe Balmer étant directeur général jusqu’à début 2022, et Dominique d'Hinnin président du conseil d'administration de 11membres;

- Situation financière saine (levier de la dette ramené à 3,05) avec 1 Md€ de liquidités dont 474 M€ provenant de l’autofinancement libre.

Enjeux

- Stratégie à court et moyen terme: d'ici 2022: lancement de 5 satellites / d’ici 2025: accélération de la croissance dans la vidéo (montée en puissance du Haut débit avec ViaSat, et de la Haute définition) et dans la connectivité;

- Stratégie d'innovation intégrée au modèle d'affaires;

- Stratégie environnementale structurée entre la gestion de la flotte spatiale dans le cadre de l’initiative Net Zero Space-éviter la congestion, gérer les débris spaciaux et diminuer l'impact de fin de vie des satellites- et l'optimisation de l'impact des opérations terrestres;

- Libération, au profit de la FCC américaine, du spectre en bande C d’ici début 2022, pour un montant global de 507 MS;

- Démarrage de la stratégie IoT avec ELO -lancement de 25 nano-satellites en 2022- et IoT First, service clé en main opérant sur la flotte géostationnaire;

- Après les nouveaux contrats en 2021 en Haut débit fixe avec Eutelsat Konnect, retour à la croissance des revenus à partir de 2022-23, tirée par es nouvelles capacités en connectivité -Konnect VHTS et Eutelsat 10B ;

- Bonne visibilité de l’activité avec un carnet de commandes de 4,2 Mds€.

Défis

- A moyen terme, exposition aux projets de Google/Qualcomm de lancement d’une TV connectée et diffusion de l’iTV qui menace le modèle économique des chaînes payantes, principales clientes des opérateurs satellitaires ;

- Retards de lancements dûs aux ruptures logistiques et limitation des revenus dans la connectivité mobile affectée par la chute des trafics aérien et maritime ;

- Maintien des investissements à 400 M$ par an jusqu’en 2024, économies de coûts de 20 M€ par an d’ici 2022;

- Au premiertrimestre, clos le 30 octobre, recul de 4,4 % du chiffre d’affaires;

- Objectifs 2021-2022, abaissés, d’un chiffre d’affaires de 1,11 à 1,15 Md$ et d’un autofinancement libre de 400 à 430 M$.