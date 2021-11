Eutelsat et Gazprom unissent leurs efforts en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Sur un si vaste territoire, les communications par satellite se sont imposées comme dispositif optimal permettant d'assurer la supervision d'opérations complexes, notamment la gestion centralisée du réseau de stations de compression mobiles, concevoir la logistique nécessaire au déplacement des complexes, permettre un suivi régulier des travaux et faire en sorte que la communication entre les centres de répartition et les équipes en charge des stations mobiles soit assurée 24 heures sur 24.

(AOF) - Konnect Russia, filiale d'Eutelsat Communications, et Gazprom MKS, spécialiste de la conservation du gaz au moyen de stations de compression mobiles, ont annoncé les résultats d'un vaste projet de coopération dont l'objectif est de réduire les émissions de CO2 provenant des filiales de transport de gaz de Gazprom.

