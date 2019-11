Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : épargné par la tourmente américaine Cercle Finance • 19/11/2019 à 11:47









(CercleFinance.com) - Hier à Wall Street, l'action de l'opérateur satellitaire américain Intelsat s'est effondrée de 20% quand ce matin en Europe, le titre du luxembourgeois SES dérapait de 20%. En revanche, l'action française Eutelsat reste épargnée. Sur son compte Twitter, le président de la Federal Communications Commission (FCC) américaine, Ajit Pai, s'est déclaré favorable au principe d'enchères ouvertes afin de libérer de la place de manière significative sur la bande de communication dite C en vue de la montée en puissance de la norme de téléphonie mobile de 5e génération (5G). Il souhaite aussi que le processus soit 'rapide'. Dans un communiqué, le groupe français estime que cette perspective 'représente une première étape importante pour une réaffectation rapide et équitable du spectre en bande C. (...) Eutelsat se réjouit de s'engager dans un dialogue qu'il espère fructueux et constructif avec la FCC', ajoute le français.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -0.99%