EUTELSAT : entrée en service réussie pour Eutelsat Konnect

(AOF) - Eutelsat Communications a annoncé avoir réussi l'entrée en service de son satellite multifaisceaux de nouvelle génération Eutelsat Konnect à la position orbitale 7 degrés est. Elle avait été retardée en raison d'interruptions dans le déploiement du segment sol liées à la pandémie du Covid. Mais les tests en orbite étant désormais achevés, le satellite est à présent opérationnel et verra ses ressources en orbite augmenter progressivement avec 80% de la capacité en service d'ici la fin de l'année, avant d'atteindre 100 % en mars 2021.

La mise en service de ce satellite est présentée comme marquant une étape majeure dans la stratégie de croissance d'Eutelsat axée sur la Connectivité, contribuant à faire de 2021 un tournant dans le Haut Débit Fixe. Orange s'est en effet déjà engagé à prendre l'ensemble de la capacité du satellite dédiée à la France. De plus, l'acquisition récente de BigBlu Broadband par Eutelsat renforce la stratégie de distribution en y ajoutant la vente au détail, ce qui accélérera la montée en puissance du satellite et préparera la voie à l'entrée en service de Konnect VHTS au cours de l'exercice 2022-23.

Avec 75 Gbps de capacité à travers un réseau de 65 faisceaux, il apporte d'importantes ressources pour le haut débit et marque un tournant dans l'évolution des satellites multifaisceaux grâce à des niveaux de flexibilité sans précédent qui permettront d'optimiser le taux de remplissage. Eutelsat Konnect présente également des conditions économiques favorable, avec un coût par Gbps commercialisable nettement inférieur à celui des actifs actuellement en orbite.

Dans un premier temps, la couverture du satellite sera répartie entre l'Europe, avec environ 55 % de la capacité centrée sur les régions à forte demande - à savoir la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, le Royaume-Uni - et l'Afrique, où le satellite renforcera considérablement et remplacera progressivement la capacité fournie par un opérateur tiers.

