Eutelsat : entrée en service du satellite Eutelsat Konnect

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce avoir réussi l'entrée en service de son satellite multifaisceaux de nouvelle génération Eutelsat Konnect à la position orbitale 7 degrés est, entrée en service qui a été retardée par la pandémie de la Covid. Les tests en orbite étant désormais achevés, le satellite est à présent opérationnel et verra ses ressources en orbite augmenter progressivement avec 80% de la capacité en service d'ici la fin de l'année, avant d'atteindre 100% en mars 2021. 'La mise en service d'Eutelsat Konnect marque une étape majeure dans la stratégie de croissance d'Eutelsat axée sur la connectivité, contribuant à faire de 2021 un tournant dans le haut débit fixe', explique l'opérateur de satellites.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +3.34%