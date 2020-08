Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : en recul avec des propos de broker Cercle Finance • 20/08/2020 à 11:00









(CercleFinance.com) - Eutelsat recule de plus de 2% sur fond de propos de Credit Suisse qui réaffirme son opinion 'neutre' avec un objectif de cours ramené de 11,9 à 10,1 euros, après une mise à jour suivant les résultats annuels 2020 de l'opérateur de satellites. Le broker indique aussi adopter 'une vision légèrement plus pessimiste des perspectives à moyen terme pour la vidéo, le gouvernement et la mobilité, en partie compensée par des relèvements de ses revenus en données fixes et haut-débit'.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -1.71%