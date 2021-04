Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : en recul après une prise de parts dans OneWeb Cercle Finance • 28/04/2021 à 15:58









(CercleFinance.com) - Eutelsat recule de près de 3% au lendemain d'un accord avec OneWeb portant sur une prise de participation à hauteur d'environ 24%, faisant d'Eutelsat l'un des principaux actionnaires de la société aux côtés du gouvernement britannique et de Bharti Global. L'opérateur de satellites français investira ainsi 550 millions de dollars dans OneWeb, avec une finalisation de l'opération attendue au second semestre 2021, sous réserve des autorisations réglementaires. Eutelsat, qui disposera de droits de gouvernance similaires à ceux du gouvernement britannique et de Bharti Global, pointe 'un fort potentiel de collaboration commerciale 'gagnant-gagnant' grâce à une importante complémentarité des ressources et des actifs'.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -2.53%