Eutelsat: en recul après une perte nette annuelle

(CercleFinance.com) - Eutelsat recule de près de 2% après la publication d'un résultat net attribuable au groupe de -309,9 millions d'euros au titre de son exercice 2024 (clos fin juin), contre un bénéfice quasi-symétrique de 314,9 millions engrangé un an plus tôt.



L'opérateur de satellites indique toutefois avoir atteint l'ensemble de ses objectifs financiers annuels, avec un EBITDA ajusté de 697,5 millions d'euros et un chiffre d'affaires des activités opérationnelles d'un peu moins de 1,27 milliard.



Au 30 juin, son carnet de commandes s'établit à 3,9 milliards d'euros contre 3,4 milliards un an auparavant, la contribution de OneWeb ayant plus que compensé l'érosion naturelle du carnet, notamment sur le segment vidéo, en l'absence de renouvellements majeurs.



Pour l'exercice 2025, Eutelsat estime que son chiffre d'affaires des quatre activités opérationnelles devrait se situer au même niveau que celui de 2024, à taux de change et périmètre constants, et que sa marge d'EBITDA ajusté devrait être légèrement inférieure.





