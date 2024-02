Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat: en perte nette sur le 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 16/02/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Eutelsat publie un résultat net attribuable au groupe de -191,3 millions d'euros pour son premier semestre 2023-24, contre +51,9 millions un an plus tôt, avec une marge d'EBITDA ajusté à 64,1% à taux de change constant contre à 73% un an auparavant.



'La marge d'EBITDA ajusté reflète le rééquilibrage progressif de nos activités vers les applications de la connectivité', explique l'opérateur de satellites, dont le chiffre d'affaires des activités opérationnelles, à 571,1 millions, a augmenté de 1,2% en comparable.



Eutelsat rappelle avoir abaissé fin janvier ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice en cours, n'anticipant plus qu'un EBITDA ajusté entre 650 et 680 millions d'euros, ainsi qu'un chiffre d'affaires dans une fourchette comprise entre 1,25 et 1,3 milliard.





