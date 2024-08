Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat: en négociations exclusives avec EQT information fournie par Cercle Finance • 09/08/2024 à 18:02









(CercleFinance.com) - Eutelsat entre en négociations exclusives pour la cession partielle de ses infrastructures passives du segment sol au fonds EQT Infrastructure VI (EQT).



L'opération envisagée porte sur la cession des actifs passifs (terrains, bâtiments, infrastructures annexes, antennes et réseaux de connectivité destinés au portefeuille intégré de téléports et de SNP) et vise à créer une nouvelle société qui constituerait une entité juridique à part entière.



Dans le cadre de cette opération, EQT détiendrait 80% du capital, tandis qu'Eutelsat Group resterait actionnaire, client et partenaire de long terme de la nouvelle société, en détenant 20% du capital aux côtés EQT.



'L'entité ainsi constituée serait le plus grand ' pure player ' au monde, totalement indépendante des opérateurs et spécialisée dans la fourniture de services GSaaS (Ground Station as a Service)' indique le groupe.



A l'issue de l'opération, Eutelsat conclurait un contrat cadre de services sur le long terme ('Master Service Agreement' ou MSA) portant sur les services que la nouvelle structure fournirait à Eutelsat Group.





