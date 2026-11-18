Eutelsat Communications SA ETL.PA :
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SUCCÈS DE L'ÉMISSION D'OBLIGATIONS DE PREMIER RANG D'UN MONTANT DE EUR 600 MLNS À ÉCHÉANCE 2032
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LES NOUVEAUX TITRES PORTERONT INTÉRÊT À UN TAUX ANNUEL DE 7,750% ET SERONT ÉMIS À UN PRIX CORRESPONDANT À 100% DE LEUR VALEUR NOMINALE
Texte original nBw8KyXLLa
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(Rédaction de Gdansk)
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