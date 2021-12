Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: distingué pour son investissement dans OneWeb information fournie par Cercle Finance • 13/12/2021 à 16:05









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce avoir reçu ce jour, à l'occasion de la World Satellite Business Week, le prix 'Strategic Transaction of the Year' pour son investissement stratégique réalisé en avril dernier dans l'opérateur en orbite basse OneWeb.



'Par cette opération, Eutelsat se positionne comme le seul opérateur de satellites disposant de ressources en orbite géostationnaire et d'un accès privilégié à une constellation en orbite basse', souligne le groupe.



Au total, il aura investi 715 millions de dollars pour une participation de 22,9% au capital de OneWeb, devenant le deuxième actionnaire principal de cette société qui a connu depuis 'une excellente dynamique, tant sur le plan opérationnel que commercial'.





