Eutelsat: directeurs généraux nommés pour deux BU

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce la nomination de Laurence Delpy en qualité de directrice générale de la branche d'activité (BU) Vidéo et de Cyril Dujardin en qualité de directeur général de la BU Connectivité.



Ils rejoignent le comité exécutif à compter respectivement du 29 août et du 10 octobre. 'La création de deux BU contribuera à un meilleur centrage sur le client, à une efficacité accrue et favorisera la dynamique de croissance du groupe', explique l'opérateur de satellites.



Laurence Delpy était précédemment vice-présidente de l'activité fournisseurs de services de la zone EMEA chez Palo Alto Networks. Cyril Dujardin exerce actuellement les fonctions de directeur général adjoint de la division Big Data et Sécurité d'Atos.





