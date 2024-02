Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat: déploie une liaison haut débit à bord du St.Helena information fournie par Cercle Finance • 01/02/2024 à 16:21









(CercleFinance.com) - Eutelsat Group a annoncé hier la signature d'un accord entre Eutelsat OneWeb et le championnat de 4x4 électrique Extreme E portant sur la connectivité à bord du navire St. Helena.



Ce bâtiment a été réaménagé en paddock flottant et permet de transporter les équipes des écuries, les véhicules et l'ensemble des cargaisons annexes.



Grâce aux liaisons à haut débit et à faible latence assurées par Eutelsat OneWeb, les débits à bord peuvent atteindre 200 Mbps.



Ce navire est l'un des premiers à être équipé de terminaux utilisateurs Kymeta Peregrine destinés au maritime. Les services de connectivité sont gérés par OmniAccess qui en assure également l'installation, l'intégration et le support.



' Aux côtés de Kymeta et d'OmniAccess, Eutelsat OneWeb apporte la preuve que l'industrie maritime a désormais à sa portée un écosystème de services de connectivité qui lui sont entièrement dédiés ', a commenté Carole Plessy, Directrice en charge du Maritime et de l'Europe chez Eutelsat OneWeb.







