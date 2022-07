Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: départ du satellite Konnect VHTS à Kourou information fournie par Cercle Finance • 21/07/2022 à 12:22









(CercleFinance.com) - Le groupe annonce le départ du satellite Eutelsat Konnect VHTS de nouvelle génération construit par Thales Alenia Space vers son site de lancement à Kourou. Le lancement est prévu le 6 septembre 2022 à bord d'une fusée Ariane 5.



Eutelsat Konnect VHTS a pour mission de proposer des services haut débit et de connectivité mobile partout en Europe. Doté d'une capacité en bande Ka de 500 Gbps, Eutelsat Konnect VHTS est le satellite géostationnaire le plus imposant commandé à ce jour en Europe.



Pascal Homsy, Directeur technique d'Eutelsat, a déclaré: ' Avec Eutelsat Konnect VHTS, la connectivité franchit un nouveau cap. Acheminant 230 faisceaux au-dessus de l'Europe occidentale, il sera équipé d'un Processeur Numérique Transparent de 5ème génération offrant un atout de taille en termes de flexibilité des fréquences en orbite. '





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -0.28%