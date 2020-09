Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : démission d'un directeur général délégué Cercle Finance • 15/09/2020 à 10:00









(CercleFinance.com) - Dans un communiqué laconique, Eutelsat Communications annonce ce mardi que Yohann Leroy a pris la décision de démissionner de ses fonctions de directeur général délégué, sans en indiquer les raisons. L'opérateur de satellites précise que cette démission prendra effet à compter de ce 15 septembre 2020, et qu'à compter de cette date, il exercera seulement des fonctions de directeur technique du groupe.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -0.47%