Eutelsat : demande de retrait des notations Moody's

(CercleFinance.com) - Eutelsat Communications annonce avoir demandé à Moody's Investors Service de retirer l'ensemble de ses notations sur le groupe, une décision prise dans le cadre de la poursuite de la rationalisation de ses coûts de l'opérateur de satellites. L'opérateur de satellites précise toutefois qu'Eutelsat SA, dont il est la société holding, reste noté de manière sollicitée par S&P Global Ratings (BBB-/perspective stable) et par Fitch Ratings (BBB/perspective stable). Le groupe ajoute que sa politique financière 'reste inchangée avec l'engagement de maintien de sa notation de crédit de qualité 'investissement' et un objectif de ratio d'endettement net sur EBITDA inférieur à trois fois'.

