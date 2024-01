Eutelsat dégringole en Bourse après son avertissement

(AOF) - Plus forte baisse de l'indice SBF 120, Eutelsat plonge de 9,16% à 3,73 euros dans le sillage de l'avertissement lancé sur sec comptes de l'exercice qui prendra fin le 30 juin 2024. L'opérateur satellitaire Eutelsat a indiqué anticiper dorénavant un chiffre d'affaires compris entre 1,25 milliard et 1,3 milliard d'euros et un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté compris entre 650 millions et 680 millions d'euros pour l'exercice 2023-2024.

Ses prévisions initiales portaient sur un chiffre d'affaires compris entre 1,32 milliard et 1,42 milliard d'euros et un Ebitda ajusté compris entre 725 millions et 825 millions d'euros pour 2023-2024.

Dans un communiqué, le groupe a tenté d'expliquer cette situation par "des retards dans le déploiement des infrastructures au sol, de même que par une répartition du chiffre d'affaires plus marquée que prévu en faveur de la commercialisation de terminaux utilisateurs, facteur qui se répercute sur les marges. "La mise en service tardive des infrastructures au sol a une incidence sur le chiffre d'affaires, en particulier dans le segment de la mobilité et dans certaines régions où les conditions d'accès au marché n'ont pas encore été réunies", a-t-il poursuivi.

Eutelsat, dont les résultats des activités en basse orbite de OneWeb affichent un certain retard par rapport au calendrier initial, a fait savoir que les objectifs financiers pour l'exercice 2024-2025 seront réévalués et communiqués à l'occasion de la publication des résultats de l'exercice 2023-2024 d'Eutelsat le 2 août 2024.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Deuxième opérateur mondial de satellites de télécoms créé en 1977, avec une part de marché de 16 % ;

- Chiffre d’affaires de 1,51 Md€ généré par 36 satellites en opération, réparti entre la video pour 61 %, les data et video professionnelles pour 14 %, les services aux gouvernements pour 12 %, la connectivité mobile pour 7 % et le Haut débit fixe pour 6 % ;

- Diversité internationale entre l'Europe (26 %), l'Afrique du nord-Proche-Orient (22 %), les Amérique (10%), l'Afrique sub-saharienne (10 %), l'Europe centrale (9 %) ;

- Modèle d'affaires fondé sur la génération d’autofinancement libre via des contrats de 10 à 15 ans -durée de vie d'un satellite- et sle retour à la croissance via la video et à la connectivité ;

- Capital détenu à 19,8 % par BPIFrance, 7,5 % par le Fonds stratégique d’investissement et 6,7 % par China Investment Capital, Dominique d'Hinnin présidant le conseil d'administration de 11 membres et Eva Berneke nouvelle directrice générale;

- Situation financière maîtrisée avec une dette nette de 2,8 Mds€ (levier de la dette de 3,27) avec 1,9 Md€ de liquidités.

Enjeux

- Stratégie d’ici 2025 : accélération de la croissance dans la vidéo (montée en puissance du Haut débit avec ViaSat, et de la Haute définition) et dans la connectivité : lancement de la solution de services managés Eutelsat Advance / projet Comète de retour à la croissance / entrée en service de capacités substantielles à partir de l’exercice 2023-24 avec d’importants engagements fermes sécurisés ;

- Stratégie d'innovation intégrée au modèle d'affaires ;

- Stratégie environnementale structurée entre la gestion de la flotte spatiale dans le cadre de l’initiative Net Zero Space-éviter la congestion, gérer les débris spaciaux et diminuer l'impact de fin de vie des satellites- et l'optimisation de l'impact des opérations terrestres ;

- Libération, au profit de la FCC américaine, du spectre en bande C d’ici début 2022, pour un montant global de 507 MS ;

- Exécution de la stratégie IoT avec ELO et IoT First, service clé en main opérant sur la flotte géostationnaire ;

- Visibilité de l’activité avec un carnet de commandes de 4 Mds€ : 4 entrées en service de satellites en 2023 (Eutelsat 10B, Eutelsat Hotbird 13G et 13F, Konnect VHTS) et 1 en 2024 (Eutelsat 36 D).

Défis

- Exposition aux projets TV connectée de Google/Qualcomm et concurrence de Tesla, SES… ;

- Impact du conflit russo-ukrainien (6,3 % des revenus du fait de clients russes, location de la capacité de 4 satellites du russe RSCC, pour une valeur nette de 322 M€) : 6 lancements prévus pour Oneweb à partir de Baïkonour répartis chez SpaceX et New Space India et suspension de diffusions ;

- Vers une fusion par échange d’actions avec le britannique OneWeb, déjà détenu à 22,9 % et valorisé 3,4 Mds : paiement par émission de 50 % de nouvelles actions Eutelsat, au prix unitaire de 12 € / complémentarité des offres (satellites géostationnaires ou en orbite basse) dans la connectivité / potentiel de création de valeur estimé à 1,5 Md€ / anticipations 2022-2023 : 1,2 Md€ de revenus et bénéfice d’exploitation de 700 M€ ;

- Objectifs 2022-2023 (hors prise en compte de OneWeb), d’un chiffre d’affaires de 1,15 à 1,18 Md€, d’un autofinancement libre de 420 M€ et d’économies de coûts de 20 à 25 M€, le retour à la croissance des revenus étant reitéré pour 2023-24, avec les entrées en service de Konnect VHTS et Eutelsat 10B, avec maintien des investissements à 400 M€ jusqu’en 2024.

En savoir plus sur le secteur des Médias

L’intelligence artificielle, menace ou opportunité pour les éditeurs de presse professionnelle et spécialisée ?

Après avoir bataillé pour que les géants de la tech les rémunèrent au titre des droits voisins, les éditeurs de presse s'inquiètent de l'utilisation de leurs données au profit de l'intelligence artificielle (IA). L'IA générative se nourrit des informations qu'elle trouve sur internet, dont celles des médias. Ces derniers peuvent cependant empêcher l'utilisation de leurs données par une IA grâce à la directive européenne de 2019 et sa traduction en droit français, qui encadrent la recherche de textes et de données. Toutefois cela reste théorique. En attendant, certains acteurs spécialisés du monde de l’édition s’emploient à rassurer les investisseurs après la perte de valeur en bourse de certaines entreprises. Ainsi les spécialistes de l'information professionnelle, ou éditeurs de publications académiques, tels que RELX, Pearson ou Wolters Kluwer multiplient les messages rassurants et présentent l’IA davantage comme une opportunité qu’une menace en soulignant qu’ils utilisent eux-mêmes l’IA. Les analystes restent généralement confiants sur ces acteurs de l’édition spécialisée car leur solide atout repose sur la fiabilité des informations qu’ils transmettent, ce qui est encore loin d’être le cas de l’IA. Pour le moment…