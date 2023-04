Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : décroche de -3%, sous les 6, menace les 5,92E information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 13:31









(CercleFinance.com) - Eutelsat décroche de -3%, sous les 6E (division par 2 depuis mi-novembre 2021) et menace à 1% près le plancher absolu des 5,92E des 29 et 30 mars dernier...à préserver absolument sous peine d'aller chercher de nouveaux plus bas historiques bien en-deçà de 5E.





