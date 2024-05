Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eutelsat : décroche de -3%, glisse vers 3,73E information fournie par Cercle Finance • 06/05/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Eutelsat décroche de -3% et glisse vers 3,73E, menaçant le plancher du corridor 3,9/3,75E.

Le titre risque de corriger jusque sur le plancher des 3,56E de la mi-mars puis de retracer le support majeur des 3,45E des 6 et 29 février





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -3.83%