Eutelsat : coûts chiffrés pour l'incident sur 5 West B

(CercleFinance.com) - Eutelstat annonce que l'indisponibilité partielle de son satellite 5 West B -suite à l'incident signalé en octobre- aura un impact estimé à hauteur de cinq à 10 millions d'euros sur le chiffre d'affaires des activités opérationnelles au titre de l'exercice 2019-20. Le coût non-récurrent des mesures d'atténuation, liées pour l'essentiel au repositionnement des antennes au sol, se chiffre entre zéro et 10 millions d'euros. Le satellite devrait désormais être mis en service d'ici fin janvier et atteindre sa durée de vie prévue. Dès lors, l'objectif de chiffre d'affaires d'Eutelsat pour 2019-20 est porté mécaniquement à une fourchette située en 1.270 et 1.315 millions d'euros au titre des activités opérationnelles. Tous les autres objectifs financiers demeurent inchangés.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris +1.73%