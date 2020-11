EUTELSAT : coup d'envoi de la vente au détail de konnect

(AOF) - Mettant à profit la mise en service du satellite Eutelsat Konnect, le nouveau service d'Eutelsat Communications, baptisé konnect, a donné le coup d'envoi de la vente au détail de la nouvelle génération de services haut débit par satellite à travers l'Europe et l'Afrique. Actuellement en cours de déploiement sur les deux continents, le service propose des forfaits haut débit répondant aux besoins des particuliers, des PME et des organismes dont les activités se déroulent actuellement au-delà des régions couvertes par la fibre optique.

Konnect a mis en place une stratégie de commercialisation multicanale qui comprend la vente en ligne et la vente à distance en Europe, et s'appuie sur des partenariats avec des revendeurs et des commerces de détail en Afrique.

En complément des récents accords passés avec Orange pour la totalité de la capacité en France, et avec TIM pour celle couvrant l'Italie, la vente au détail se concentrera dans un premier temps sur le Royaume-Uni, l'Irlande, l'Allemagne, l'Espagne et le Portugal en Europe, et sur la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo en Afrique, avant de monter progressivement en puissance pour couvrir les 15 marchés européens et les 39 marchés africains desservis par Eutelsat Konnect.

