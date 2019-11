Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : contrat pluriannuel avec Orao Telecom Congo Cercle Finance • 12/11/2019 à 13:03









(CercleFinance.com) - Eutelsat annonce avoir signé un contrat pluriannuel avec Orao Telecom Congo pour fournir de la capacité à bord d'un satellite localisé à 7° Est, marquant aussi le premier contrat en Afrique pour la souscription à la solution hybride satellite / OTT Eutelsat CIRRUS. Orao a choisi Eutelsat pour lancer à partir de mi-décembre prochain un bouquet de 15 chaînes payantes alimentées par des contenus congolais et comprenant des séries, des films, du sport, des émissions pour enfants et des reportages. Ce bouquet sera diffusé en direct (DTH) en République démocratique du Congo, mais Orao s'appuiera également sur la solution Eutelsat CIRRUS pour proposer un service OTT destiné à la diaspora congolaise présente partout dans le monde.

Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -0.92%