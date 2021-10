Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat : contrat de long terme avec l'ukrainien Zeonbud information fournie par Cercle Finance • 25/10/2021 à 10:11









(CercleFinance.com) - L'opérateur de satellites Eutelsat a annoncé lundi la signature d'un contrat avec Zeonbud, l'exploitant ukrainien du réseau public de télévision numérique terrestre. Ce contrat de long terme, qui porte sur la position 9° Est, doit permettre à Zeonbud d'alimenter son réseau TNT et d'élargir son offre à des zones non desservies par ses infrastructures terrestres existantes. Lancé en 2010, Zeonbud diffuse les 33 grandes chaînes ukrainiennes, et dessert environ 40% de la population grâce à un un taux de couverture du territoire de 95%. Basé à Paris, Eutelsat diffuse environ 7.000 chaînes, ce qui représente une audience d'un milliard de téléspectateurs équipés pour la réception satellite ou connectés aux réseaux terrestres. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.

