Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eutelsat: contrat de licence maritime avec MediaMobil information fournie par Cercle Finance • 08/11/2023 à 12:21









(CercleFinance.com) - Eutelsat a annoncé mercredi avoir été sélectionné par MediaMobil, un fournisseur d'accès à Internet dans les régions reculées, pour le déploiement de services de connectivité maritime.



Ce contrat de licence doit permettre à MediaMobil de s'appuyer sur les satellites géostationnaires (GEO) de l'opérateur satellitaire pour la fourniture d'un connexion à des centaines de navires et de bâtiments offshore à travers le monde.



Ce réseau de satellites à haut débit (HTS) est tout particulièrement destiné aux pétroliers et aux bâtiments de construction en mer.





Valeurs associées EUTELSAT COMMUNIC. Euronext Paris -3.36%