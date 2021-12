Eutelsat : contrat avec Vodacom Tanzania

Après le succès de la phase de validation de principe, Vodacom procèdera à la commercialisation des services fournis par le satellite Eutelsat Konnect sous sa propre marque, ce qui lui permettra de proposer un éventail de services à des clients auparavant non desservis par les infrastructures existantes, en particulier ceux opérant dans les secteurs du B2B et du tourisme. Les services de raccordement seront assurés par Konnect Africa pour le compte de Vodacom.

(AOF) - Eutelsat Communications et Vodacom Tanzania PLC annoncent la signature d'un contrat de service portant sur des services managés qui permettront de desservir les régions les plus isolées de Tanzanie en s’appuyant sur les ressources en orbite du satellite multifaisceaux Eutelsat Konnect d'Eutelsat.

